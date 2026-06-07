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Encuesta Criteria: presidente Kast muestra alza en aprobación y mejora en percepción sobre seguridad

El sondeo reveló que el respaldo al Presidente subió cuatro puntos porcentuales durante la última semana, mientras que la desaprobación registró una caída.

Verónica Villalobos

/ Pablo Ovalle Isasmendi

Santiago

La más reciente encuesta Criteria evidenció una mejora en la evaluación ciudadana del gobierno del Presidente José Antonio Kast. De acuerdo con el estudio, la aprobación del Mandatario alcanzó el 40%, cuatro puntos más que en la medición anterior, mientras que la desaprobación descendió desde 53% a 47%.

El sondeo también mostró una evolución positiva en la percepción sobre el manejo de la situación de emergencia por parte del Ejecutivo. Quienes consideran que el gobierno ha actuado de manera correcta llegaron al 40%, igualando a quienes estiman que la conducción ha sido equivocada y reduciendo la diferencia observada en semanas previas.

Respecto de las principales preocupaciones ciudadanas, la seguridad pública y el acceso a la vivienda continúan encabezando las prioridades. En ese contexto, el plan de intervención en 50 barrios críticos fue la medida más valorada entre los anuncios realizados durante la Cuenta Pública, seguido por el subsidio habitacional para la clase media y la propuesta de retirar beneficios sociales a personas que cometan determinados delitos o incivilidades.

ADN

Uno de los cambios más notorios se registró en la evaluación de la estrategia de seguridad. La percepción de que el gobierno cuenta con un plan claro en esta materia aumentó de 12% a 22% en una semana, mientras que quienes consideran que existe improvisación disminuyeron al 39%.

La economía aparece como el área mejor evaluada de la administración. Un 32% de los encuestados considera que el Ejecutivo tiene una estrategia clara para impulsar el crecimiento, mientras que la capacidad de “hacer crecer la economía” sigue siendo el atributo más asociado al Presidente Kast, con un 56% de menciones, seguida por la capacidad de otorgar estabilidad al país, con un 51%.

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