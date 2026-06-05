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U de Chile vs Audax Italiano: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el duelo por la Copa de la Liga 2026

Azules y audinos se juegan la clasificación a las semifinales del torneo. Transmite ADN Deportes.

Daniel Ramírez

U de Chile vs Audax Italiano: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el duelo por la Copa de la Liga 2026

U de Chile vs Audax Italiano: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el duelo por la Copa de la Liga 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile y Audax Italiano chocan este fin de semana en un partido clave por la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026.

Azules y audinos se juegan la clasificación a las semifinales del torneo. Sin embargo, la U llega en una posición más complicada, ya que no depende de sí misma.

Para pasar de ronda, el equipo que dirige Fernando Gago necesita dos cosas: vencer al cuadro itálico y que Deportes La Serena derrote a Unión La Calera.

¿Cuándo y a qué hora juega la U vs. Audax Italiano?

Universidad de Chile y Audax Italiano se medirán en el Estadio Nacional este domingo 7 de junio, a partir de las 12:30 horas.

¿Dónde ver en vivo el partido entre la U y Audax?

El encuentro lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el partido será transmitido por la señal de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

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