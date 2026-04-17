Figura del Audax Italiano aparece en el equipo de la semana en la Copa Sudamericana / Wagner Meier

En una semana feliz para el fútbol chileno, uno de los grandes hitos lo marcó Audax Italiano.

Todo luego que los “tanos” ganaran por primera vez en Brasil por torneos Conmebol al imponerse a Vasco da Gama en Sao Januario.

El desempeño del Audax Italiano fue reconocido a nivel continental, pues uno de los suyos apareció en el equipo de la semana en Copa Sudamericana.

Hablamos de Franco Troyansky, autor del penal decisivo para el elenco de La Florida, quien comparte la ofensiva ideal junto a Isidro Pitta, atacante paraguayo del Red Bull Bragantino, y Sebastián Driussi, jugador de River Plate.

Otros equipos que enfrentaron a chilenos también fueron destacados, como el volante Artur, clave en la victoria del Sao Paulo sobre O’Higgins; y el central Gary Kagelmacher, parte de la zaga con que Montevideo City Torque venció a Palestino en La Cisterna.