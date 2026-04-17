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El próximo desafío de Santiago Wanderers Sub 20: ya conoce a su posible rival en la Copa Intercontinental

El elenco caturro, flamante campeón de la Copa Libertadores Sub 20, se medirá en la definición mundial ante el monarca de la UEFA Youth League, cuyos finalistas ya están definidos.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

Luego de su histórica consagración en la Copa Libertadores Sub 20, tras imponerse por penales a Flamengo, Santiago Wanderers ya apunta a un nuevo desafío: la Copa Intercontinental Sub 20 2026.

En su condición de campeón, el elenco caturro será el representante sudamericano en la final única del torneo organizado por Conmebol y la UEFA, instancia en la que se medirá ante el ganador de la UEFA Youth League, que viene siendo la Champions League de la categoría.

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De cara a ese reto, el conjunto de Valparaíso ya conoció a su posible rival en la definición mundial, luego de que este viernes quedaran definidos los finalistas del certamen europeo.

Se trata de nada menos que el poderoso Real Madrid y el Brujas de Bélgica, que ganaron sus respectivas semifinales en la UEFA Youth League y ahora se enfrentarán por el título, cuyo ganador obtendrá el otro cupo a la Copa Intercontinental Sub 20.

El cuadro merengue venció al París Saint Germain en los penales (5-4) tras un igualar 1-1, mientras que Brujas se impuso al Benfica de Portugal por 3-1 y buscará la corona juvenil ante los blancos.

El próximo lunes 20 de abril, en el Stade de la Tuilière, en Lausana, será la gran final de la UEFA Youth League. El campeón será el rival de Santiago Wanderers en la quinta edición de la Copa Intercontinental Sub 20.

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