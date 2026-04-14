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VIDEOS. Audax Italiano logra histórica remontada ante Vasco Da Gama en Brasil y despega en la Copa Sudamericana

Tras comenzar en desventaja en Río de Janeiro, los “itálicos” aprovecharon su superioridad numérica para dar vuelta el marcador.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ruano Carneiro

Audax Italiano consiguió un resultado histórico en Brasil. Por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, los “itálicos” viajaron hasta Río de Janeiro para vencer por 2-1 a Vasco da Gama en el Grupo G.

El partido se le puso tempranamente de cara a los de La Florida, cuando en el minuto 35 João Pedro fue expulsado en los cariocas producto de una doble tarjeta amarilla. Sin embargo, esta superioridad no se reflejó en el primer tiempo.

Esto porque, en los descuentos de la primera parte, Vasco logró abrir el marcador con un gol de Brenner (45+3′), quien solo tuvo que empujar el balón tras un gran centro de José Luis Rodríguez.

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En el segundo tiempo, Gustavo Lema ajustó las piezas en Audax, que, con un hombre de más en el campo, comenzó a dominar el juego y consiguió el empate en los pies de Michael Vadulli (61′), tras una buena asistencia de Franco Troyansky.

Los “itálicos” gestaron la remontada en Río de Janeiro en el minuto 86, cuando, tras un penal que además significó una nueva expulsión en Vasco, Franco Troyansky se paró desde los 12 pasos para concretar el 2-1.

Con esta histórica victoria en Brasil, Audax Italiano sumó sus primeros tres puntos en el Grupo G de la Copa Sudamericana, los mismos que Olimpia y dos más que Barracas Central y el propio Vasco.

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