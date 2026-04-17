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“Para ahorrar gastos...”: Revelan el nombre del reemplazo de Julio César Rodríguez en CHV

El rostro de televisión anunció durante esta semana su llegada a Mega tras 13 años en CHV.

Nicolás Lara Córdova

“Para ahorrar gastos...”: Revelan el nombre del reemplazo de Julio César Rodríguez en CHV

Esta semana, Julio César Rodríguez dio a conocer su llegada a Mega luego de estar 13 años en CHV como rostro de televisión y como Director de Programación.

En las últimas 48 horas, se ha especulado sobre el nombre que reemplazará a JC en las pantallas de Chilevisión, específicamente en el programa Contigo en la mañana.

En el episodio más reciente de Qué te lo digo, el periodista Luis Sandoval dio a conocer el nombre de quien será el reemplazo de Rodríguez en el matinal de Chilevisión.

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“Parar ahorrar gastos en CHV, estos argentinos que llegaron a desmantelar este canal habrían tomado la decisión de hacer algunos cambios”, contó el comunicador.

“Nadie sabe el futuro de Cuánto Vale el Show, animado por Julián (Elfenbein). Y la verdad es que, al parecer,Julián podría aterrizar en las próximas semanas o meses en el matinal de Chilevisión”, adelantó Sandoval

Para Luis Sandoval, Julián Elfenbein sería el nombre indicado y el favorito para ser el reemplazante debido al contrato y sueldo que tiene con la casa televisiva y, además, por ser un rostro querido por los televidentes.

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