;

“Les dijimos a los jugadores...”: el aviso del DT de La Roja Sub 17 tras la clasificación al Mundial

Ariel Leporati explicó el “mayor desafío” que tendrán los jugadores luego de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría.

Daniel Ramírez

Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

Chile selló este jueves su clasificación al Mundial Sub 17 tras golear 4-0 a Bolivia en el Sudamericano de la categoría, torneo que este año se jugó en Paraguay.

Ariel Leporati, DT de La Roja Sub 17, habló después del partido y entregó las claves de este nuevo logro que sumó el fútbol chileno a nivel juvenil.

“Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que ya lleva unos años y que está tomando forma; no es conseguir resultados de la noche a la mañana. Hay que tener mucha calma. Esto es como la vida misma”, señaló el técnico nacional.

Revisa también:

ADN

“Lo bueno es que estamos alineándonos todas las partes. Falta mucho trabajo aún. Esto requiere un proceso y es lo que estamos haciendo ya con estas categorías. Era muy importante poder clasificar al Mundial”, agregó el entrenador.

Además, Leporati le dejó un claro aviso a sus dirigidos tras clasificar al Mundial Sub 17. “Les dijimos a los jugadores que el desafío era mayor, no solo por el Mundial, sino por lo que se les viene en sus carreras. No tienen que quedarse solamente con esto, tienen que seguir mejorando, seguir potenciándose”, comentó.

“Es un desafío súper difícil de poder llevar a cabo, pero estamos convencidos de que los jugadores van a agarrar el mensaje y van a hacer todo lo posible para ser futbolistas de élite”, concluyó el DT.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad