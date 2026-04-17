“Les dijimos a los jugadores...”: el aviso del DT de La Roja Sub 17 tras la clasificación al Mundial

Chile selló este jueves su clasificación al Mundial Sub 17 tras golear 4-0 a Bolivia en el Sudamericano de la categoría, torneo que este año se jugó en Paraguay.

Ariel Leporati, DT de La Roja Sub 17, habló después del partido y entregó las claves de este nuevo logro que sumó el fútbol chileno a nivel juvenil.

“Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que ya lleva unos años y que está tomando forma; no es conseguir resultados de la noche a la mañana. Hay que tener mucha calma. Esto es como la vida misma”, señaló el técnico nacional.

“Lo bueno es que estamos alineándonos todas las partes. Falta mucho trabajo aún. Esto requiere un proceso y es lo que estamos haciendo ya con estas categorías. Era muy importante poder clasificar al Mundial”, agregó el entrenador.

Además, Leporati le dejó un claro aviso a sus dirigidos tras clasificar al Mundial Sub 17. “Les dijimos a los jugadores que el desafío era mayor, no solo por el Mundial, sino por lo que se les viene en sus carreras. No tienen que quedarse solamente con esto, tienen que seguir mejorando, seguir potenciándose”, comentó.

“Es un desafío súper difícil de poder llevar a cabo, pero estamos convencidos de que los jugadores van a agarrar el mensaje y van a hacer todo lo posible para ser futbolistas de élite”, concluyó el DT.