Seleccionado chileno no juega y su DT se niega a explicar por qué no le da minutos: “Si empiezo a hablar...” / Buda Mendes

El seleccionado nacional Iván Román atraviesa por un difícil momento en Atlético Mineiro, donde no está siendo del todo considerado por su entrenador, Eduardo Domínguez.

El defensa de 19 años suma cinco partidos sin jugar en el cuadro brasileño y en los últimos dos encuentros ni siquiera entró en la lista de citados.

Anoche, el Mineiro venció 2-1 a Juventud de Uruguay por la Copa Sudamericana. Después del encuentro, Domínguez fue consultado por la situación de Román, pero el DT dejó claro que no está preocupado por las individuales dentro del plantel.

“¿Cuántos jugadores cambiamos hoy? Dos o tres. No hubo mucha variación y no va a haber mucho más, entonces... ¿Quién tiene que modificar? No hablamos de un jugador, hablamos de un todo, de un equipo, y lo que menos me preocupa es la individualidad", partió señalando el estratega argentino.

“No es que Iván no me preocupe, es que me ocupan todas las otras situaciones. Si empiezo a hablar de individualidades, tengo que hablar de por qué juega este, por qué juega el otro... Es eso”, agregó.

Por último, Eduardo Domínguez se negó a dar una explicación más clara de por qué Iván Román no está sumando minutos. “Ya te contesté”, le dijo al periodista para poner fin al tema.