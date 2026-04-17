Universidad de Chile ha recibido varias críticas durante la temporada y uno de los más apuntados por los hinchas ha sido el arquero Gabriel Castellón.

El guardameta formado en Santiago Wanderers no ha tenido sus mejores rendimientos y algunos siguen sin confiar en él para defender la portería de los azules. Entre ellos, quien más goles le anotó a la U: Esteban Paredes.

En el programa Tipster, conducido por el “Trovador del Gol”, el histórico goleador de Colo Colo cargó duramente contra Castellón y dejó en claro quién cree que debería ser el portero del “Romántico Viajero” en la próxima temporada.

“La otra vez lo dije: han habido grandes arqueros en la U y, para mí, él no está a la altura de lo que es Universidad de Chile, y lo digo con todo respeto”, señaló el actual entrenador de Santiago Morning.

Al ser consultado por quién debería ocupar el arco de los azules, el exseleccionado nacional no dudó. “(Diego) Sánchez es un gran arquero, con toda su locura. Juega bien con los pies, ataja mucho. Si no tienes a uno que venga de la cantera o que lo tires a los leones, yo creo que el ‘Mono’ Sánchez cumple con todas las expectativas”, cerró Paredes.