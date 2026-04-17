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Corte de San Miguel ordena liberar a exagente de la DINA cercano a Manuel Contreras

Pericias médicas acreditaron un cuadro cognitivo irreversible en el condenado de 95 años, quien quedará bajo custodia familiar.

Martín Neut

Corte de San Miguel ordena liberar a exagente de la DINA cercano a Manuel Contreras

La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó el término del cumplimiento de condena de César Manríquez Bravo, exagente de la DINA y cercano a Manuel Contreras, tras acoger un recurso presentado en su favor por su delicado estado de salud mental.

Según la resolución y como consigna el Diario Constitucional, el exuniformado de 95 años presenta un “deterioro mental irreversible”, cuadro que fue equiparado a una enajenación mental sobreviniente.

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El tribunal consideró informes periciales del Servicio Médico Legal que dan cuenta de una evolución negativa en su condición cognitiva, además de la necesidad de cuidados permanentes.

Será entregado a su familia para custodia

El fallo sostuvo que “la privación de libertad debe ejecutarse con pleno respeto a la dignidad, integridad y salud de la persona mayor”, criterio que, añadió la Corte, también rige “incluso respecto de condenados por delitos de lesa humanidad”.

En esa línea, los ministros concluyeron que existe una “afectación de la libertad personal y seguridad individual del condenado”, considerando que se trata de una persona de avanzada edad con una condición mental irreversible.

Tras la decisión, Manríquez será entregado a su familia para custodia y tratamiento.

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