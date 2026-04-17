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Detienen a estudiante por detonar petardo en sala de clases y herir a cuatro compañeros

El alumno de segundo medio será formalizado este lunes tras provocar lesiones auditivas y una herida por esquirla a otros adolescentes del establecimiento.

Mario Vergara

Detienen a estudiante por detonar petardo en sala de clases y herir a cuatro compañeros

Detienen a estudiante por detonar petardo en sala de clases y herir a cuatro compañeros / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Un alumno de segundo medio de un establecimiento educacional en la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos, fue detenido tras detonar un petardo al interior de su sala de clases. El incidente dejó un saldo de cuatro estudiantes heridos, quienes recibieron asistencia médica tras la explosión del artefacto pirotécnico.

Según el reporte oficial de la Fiscalía de Los Ríos, el ataque provocó afectación auditiva en tres de los compañeros presentes, mientras que una cuarta alumna resultó con una lesión en una pierna causada por el impacto de una esquirla. Personal de Carabineros procedió a la detención del menor e incautó fragmentos del elemento explosivo en el sitio del suceso.

La audiencia de formalización del estudiante quedó programada para la jornada del próximo lunes, donde se le imputarán cargos relacionados con la autoría de las lesiones y el uso de elementos prohibidos en el recinto escolar.

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Este hecho coincide con otro procedimiento registrado en la comuna de Panguipulli, donde un estudiante fue arrestado por su responsabilidad en la difusión de amenazas de tiroteo. En este caso, el involucrado realizó rayados con mensajes intimidatorios en su liceo, lo que motivó su formalización el pasado jueves por el delito de amenazas simples.

Con estos episodios, la cifra de alumnos detenidos en la Región de Los Ríos por incidentes de similar naturaleza asciende a tres. El fiscal Soto informó que el Ministerio Público mantiene un equipo especializado a cargo de múltiples indagatorias vigentes para abordar la escalada de delitos dentro de los recintos educativos.

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