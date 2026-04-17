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Terminó en una balacera: falsos PDI intentan realizar millonario robo en Estación Central y son sorprendidos por efectivos policiales

El dueño del inmueble resultó herido tras el tiroteo registrado en calle Conde del Maule, donde se mantenían cigarrillos de contrabando.

Martín Neut

Terminó en una balacera: falsos PDI intentan realizar millonario robo en Estación Central y son sorprendidos por efectivos policiales

Una balacera se registró la mañana de este viernes en la comuna de Estación Central, luego de que un grupo de delincuentes que simulaba ser funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpiera en una vivienda para concretar un robo.

El hecho ocurrió en calle Conde del Maule, donde los antisociales ingresaron al inmueble haciéndose pasar por detectives.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, el objetivo era sustraer dinero en efectivo que mantenía el residente del lugar, vinculado presuntamente a la venta de cigarrillos de contrabando almacenados en la propiedad.

Según información difundida por T13, la víctima corresponde a un ciudadano peruano que residía en el domicilio.

Hubo un herido a bala

Lo que los asaltantes no sabían era que, en un edificio ubicado frente al lugar, personal de la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos desarrollaba otro procedimiento policial. Al advertir lo que ocurría, los detectives intervinieron.

En medio del operativo se produjo un intercambio de disparos. De forma preliminar, se indicó que los tiros habrían sido efectuados por los falsos policías y también por el dueño de casa.

Producto del incidente, el residente del inmueble resultó herido por impactos balísticos. La PDI quedó a cargo de las diligencias para identificar y detener a los responsables.

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