Corte de luz en Santiago este martes 14 de abril: Enel confirma interrupciones en 11 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz programados afectarán este martes 14 de abril a distintos sectores de la región Metropolitana. La medida fue informada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en 11 comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.

Según indicó la empresa a través de su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no implican que toda la comuna quedará sin energía.

En ese contexto, la compañía explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que el llamado es a revisar el detalle por zona y anticipar la jornada.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes 14 de abril

De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, las comunas afectadas serán Las Condes, Recoleta, Peñalolén, La Cisterna, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja, San Miguel, Santiago, Pudahuel y Maipú.

A continuación, el detalle:

Santiago: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Las Condes: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Ampliar

Recoleta: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Peñalolén: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Ampliar

Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

Ampliar

Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

San Joaquín: desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas.

Ampliar

La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

Ampliar

San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

Ampliar

Pudahuel: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

Ampliar

El mapa completo de las interrupciones se puede revisar en el sitio web de Enel (disponible aquí).