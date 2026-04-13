Corte de luz en Santiago este martes 14 de abril: Enel confirma interrupciones en 11 comunas de la RM
En algunos sectores la interrupción del suministro se podría prolongar por hasta 9 horas. Revisa acá todos los detalles.
Nuevos cortes de luz programados afectarán este martes 14 de abril a distintos sectores de la región Metropolitana. La medida fue informada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en 11 comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.
Según indicó la empresa a través de su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no implican que toda la comuna quedará sin energía.
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En ese contexto, la compañía explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que el llamado es a revisar el detalle por zona y anticipar la jornada.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes 14 de abril
De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, las comunas afectadas serán Las Condes, Recoleta, Peñalolén, La Cisterna, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja, San Miguel, Santiago, Pudahuel y Maipú.
A continuación, el detalle:
- Santiago: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Recoleta: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- San Joaquín: desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas.
- La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- Pudahuel: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
El mapa completo de las interrupciones se puede revisar en el sitio web de Enel (disponible aquí).
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