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FOTOS. Selección chilena femenina sufre insólito problema en Montevideo antes de duelo clave contra Uruguay

El equipo de Luis Mena no pudo ingresar al Estadio Centenario y terminó entrenando en una cancha donde “ni se le veían los pies a las jugadoras”.

Daniel Ramírez

@laroja

@laroja

Este viernes, la selección chilena femenina sufrió un insólito contratiempo en el Estadio Centenario de Montevideo, donde mañana enfrentará a Uruguay por la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial 2027.

El equipo dirigido por Luis Mena tenía programado un entrenamiento en el Centenario esta mañana. Sin embargo, al llegar al recinto, las jugadoras y el cuerpo técnico se encontraron con una situación inesperada.

Según informó Revista FutFem, el administrador del estadio le prohibió el ingreso al plantel chileno, a pesar de que La Roja contaba con la autorización previa de la Conmebol para realizar su práctica en aquel reducto.

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Frente a este problema, la selección chilena femenina debió trasladarse hasta el complejo deportivo del Club Naval de Montevideo, donde finalmente se llevó a cabo el entrenamiento.

Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí. Carla Andrade, periodista del medio antes citado, consignó que la cancha del Club Naval no estaba en las mejores condiciones. “El pasto estaba largo, ni se le veían los pies a las jugadoras”, señaló. Dicha situación quedó en evidencia con las fotos del entrenamiento que publicó La Roja en sus redes sociales.

Chile se medirá contra Uruguay este sábado 18 de abril, a partir de las 17:00 horas. La escuadra nacional está obligada a ganar para seguir soñando con el Mundial Femenino de Brasil 2027.

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