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Choque por el GAM: gobernador Orrego pide revertir paralización y MOP justifica decisión por gasto público

El proyecto cultural vuelve a quedar en suspenso tras años de retrasos y una reciente reactivación.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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La paralización de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) abrió un nuevo flanco entre el Gobierno y autoridades regionales, luego de que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, cuestionara duramente la decisión y pidiera revertirla para evitar que el proyecto quede nuevamente inconcluso.

“La ciudad no solo se construye con infraestructura vial, también necesita espacios culturales”, señaló la autoridad capitalina, advirtiendo que la suspensión profundiza años de retraso en una obra considerada clave para Santiago.

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La decisión del Ejecutivo implica un nuevo freno para una iniciativa que llevaba cerca de ocho años entrampada y que había sido reactivada recién en 2026.

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¿Qué dijo el Gobierno?

Frente a estas críticas del gobernador Orrego, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, salió a responder públicamente, entregando una serie de precisiones sobre el rol de la cartera y el estado del proyecto.

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Agencia Uno / Oscar Guerra

En primer lugar, aclaró que la Dirección de Arquitectura del MOP no financia la iniciativa, “como sucede en cientos de obras a lo largo de Chile. En este caso (GAM), Culturas es el mandante”.

Además, el secretario de Estado puso el foco en el costo de la obra, señalando que el contrato fue originalmente licitado por $72 mil millones, pero finalmente adjudicado por $114 mil millones, es decir, con un aumento significativo en su valor y a pocas semanas del cambio de administración.

Finalmente, el ministro Arrau también justificó la decisión en el contexto fiscal actual, apuntando a un “déficit estructural histórico”. “Más que nunca, cada peso público (que viene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación”, enfatizó.

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