Se detiene nuevamente el GAM: afirman que Gobierno terminó contrato y segunda etapa del proyecto vuelve a la incertidumbre

El Gobierno decidió poner término anticipado al contrato de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), paralizando un proyecto que buscaba reactivar una obra clave para la infraestructura cultural del país y que llevaba años inconclusa.

La medida fue notificada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) al Consorcio Moller DVC, responsable de retomar los trabajos que habían quedado abandonados tras la quiebra de la empresa española ECISA en 2018.

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Con esta decisión, recogido por Santiago Adicto, se frena nuevamente una iniciativa que había logrado destrabarse tras casi ocho años de trámites administrativos y técnicos.

El contrato había sido formalizado recientemente, luego de que la Contraloría tomara razón de la adjudicación el pasado 22 de enero. Incluso, a inicios de marzo se había anunciado el reinicio de las obras, con una inversión superior a los $114 mil millones y un plazo de ejecución de 750 días.

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El proyecto contemplaba la construcción de cerca de 16 mil metros cuadrados adicionales, incluyendo una sala multipropósito de estándar internacional con capacidad para más de 1.600 personas, además de equipamiento tecnológico en acústica, escenotecnia y multimedia.

Sin embargo, el inicio de los trabajos estuvo marcado por dificultades y señales contradictorias desde el Ejecutivo, lo que finalmente derivó en la decisión de terminar el contrato de manera unilateral.

Desde el punto de vista administrativo, el MOP tiene un plazo de 45 días para formalizar el término anticipado mediante una resolución, la que también deberá definir el monto de la indemnización al consorcio.

Es más, estimaciones preliminares, indicadas por la citada plataforma de difusión, apuntan a una cifra cercana a los $4.000 millones, asociada a costos legales y daños derivados de la cancelación.