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VIDEO. “Le habló a la elite”: la dura crítica de la alcaldesa Claudia Pizarro al Plan de Reconstrucción del Gobierno

La jefa comunal de La Pintana criticó los recientes anuncios presidenciales, acusando que las medidas benefician a las grandes empresas mientras las familias vulnerables siguen esperando soluciones para el costo de la vida.

Mario Vergara

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, expresó su profunda disconformidad con el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado recientemente por el Gobierno. En entrevista con La Prueba de ADN, la jefa comunal cuestionó el enfoque de las medidas y la falta de diálogo con los líderes locales durante el primer mes de mandato del Presidente.

“Siento que el Presidente le habló a la elite y no a las familias que hoy están haciendo malabares para llegar a fin de mes”, sentenció Pizarro, asegurando que los anuncios parecían ser “buenas noticias para las grandes empresas y los inversionistas”, mientras que los vecinos más vulnerables continúan postergados.

El riesgo del fin de las contribuciones

Uno de los puntos más críticos para la alcaldesa es la propuesta de eliminar el pago de contribuciones. Pizarro advirtió que en La Pintana el 97% de las viviendas no paga este impuesto y que la municipalidad depende en un 80% del Fondo Común Municipal, el cual se nutre mayoritariamente de las contribuciones de las comunas de mayores ingresos.

“Significa que no tendremos iluminación vial, no podremos retirar la basura o mantener las áreas verdes”, alertó, mostrando su preocupación ante la total falta de claridad sobre cuáles serán las medidas compensatorias del Gobierno para evitar el desfinanciamiento de los municipios más vulnerables.

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Seguridad y regeneración urbana

En materia de seguridad, Pizarro criticó que el discurso presidencial apenas mencionara el tema, a pesar de que fue una de las principales promesas de campaña. La alcaldesa denunció además que su comuna ha sufrido una disminución de 27 carabineros en comparación al año anterior. Sin embargo, recalcó que la solución no pasa solo por más policías, sino por “inversión fuerte en la recuperación social de los barrios, en cultura y en deporte”.

En esta línea, abordó el problema habitacional histórico de La Pintana, donde existen viviendas de apenas 12 a 30 metros cuadrados. Al respecto, la alcaldesa valoró la visita del actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien “levantó la regeneración urbana que estaba parada hace 4 años en el gobierno de Gabriel Boric”.

Ayudas económicas rezagadas y falta de diálogo

Otro de los cuestionamientos apuntó a la lentitud en la entrega de ayudas sociales. Sobre el subsidio del gas anunciado hace 15 días, Pizarro lamentó que la ayuda recién se materializará en junio. Pese a la demora, destacó positivamente que el ministro del Interior haya confirmado que el mecanismo será a través de un depósito directo en la cuenta o bolsillo electrónico, reduciendo la burocracia.

Finalmente, la jefa comunal, quien también es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), denunció que el Gobierno ha cerrado las puertas al diálogo. Aseguró que la asociación, presidida por el alcalde de derecha Gustavo Alessandri, ha pedido “hasta el cansancio” reuniones con el Presidente y con el delegado presidencial, el exalcalde Germán Codina, sin obtener respuestas ni ser recibidos hasta la fecha.

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