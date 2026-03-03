;

VIDEO. Consulado de Estados Unidos en Dubái sufre ataque de drones en medio de escalada con Irán

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que un dron impactó en un estacionamiento del recinto.

Javiera Rivera

Un ataque con drones afectó este martes al consulado de Estados Unidos en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el artefacto impactó en un estacionamiento cercano al edificio diplomático y provocó un incendio, aunque aseguró que no hubo personas heridas.

El hecho ocurre en paralelo a la intensificación de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. Rubio también informó que cerca de 9.000 ciudadanos estadounidenses han evacuado la región desde el inicio de los ataques.

Desde Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el país ha estado expuesto a más de 1.000 ataques desde que Irán inició represalias en la zona.

No obstante, las autoridades emiratíes señalaron que, por ahora, no modificarán su postura defensiva, aunque se reservan el derecho a responder ante nuevas agresiones.

Por su parte, el ejército israelí reportó que en los últimos cuatro días ha realizado 1.600 incursiones aéreas y lanzado alrededor de 4.000 bombas en su ofensiva contra Irán.

Por su parte, mandos militares añadieron que se han destruido unas 300 plataformas de lanzamiento de misiles y ejecutado cientos de ataques adicionales en territorio iraní y en Líbano.

El ataque en Dubái se suma así a una cadena de episodios que elevan la tensión diplomática y militar en la región, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una expansión del conflicto.

