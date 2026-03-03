Apenas culminó la segunda fecha de la Primera B y ya se vivió un insólito error arbitral que está dando mucho de qué hablar en el fútbol chileno.

Curicó Unido y San Luis igualaron 1-1 en Quillota, pero el gol con el que los “torteros” empataron el compromiso fue tras una evidente mano de Leandro Benegas, que ninguno de los jueces logró advertir.

Esta grave injusticia sufrida por los “canarios” ha reavivado en los clubes la intención de contar con VAR en la división, aunque sea una versión menos sofisticada, como se planteó hace algunos meses.

En ese contexto, fue Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, el primero en cuadrarse con el cuadro quillotano y solicitar la implementación del videoarbitraje a través de sus redes sociales.

“Lo venimos diciendo hace rato: es necesario el VAR en la Serie B. Creo que es importante para toda la industria del fútbol contar con él y con costos bajos. Sigo creyendo, como el año pasado, que se puede hacer”, escribió el “Matador” en su cuenta de Instagram, acompañado de una publicación en la que se aprecia el gol con la mano de Leandro Benegas.

Captura: @marcelosalas11 Ampliar

San Luis envía carta a la ANFP

Este martes, menos de 24 horas después de la jugada en cuestión, el conjunto de la Región de Valparaíso envió una carta dirigida a Pablo Milad, presidente del ente rector del fútbol chileno, en la que manifestaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron la implementación del VAR “Light”.

“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos en el encuentro disputado ante Curicó Unido por la segunda fecha del Campeonato de Fútbol Profesional Ascenso 2026, en el cual se validó una anotación precedida de una evidente infracción (mano en la génesis de la jugada), situación que ha generado legítimas dudas respecto de la correcta aplicación del reglamento”, escribieron desde la dirigencia “canaria” en el comunicado al que tuvo acceso ADN Deportes.

“En 2025 valoramos el anuncio efectuado por usted respecto de la eventual implementación de un sistema VAR ‘Light’ en la categoría de Ascenso. Entendemos las complejidades logísticas y presupuestarias que ello implica; sin embargo, estimamos necesario que se presente a los clubes un plan formal que contemple: modelo técnico de implementación, cronograma definido, estructura de financiamiento y estándares operativos y de capacitación arbitral”, agregaron sobre la aplicación del videoarbitraje.