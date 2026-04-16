La llamativa frase de Pellegrini tras el adiós del Betis a la Europa League: “Quizá sea mi momento más bajo de popularidad”

Manuel Pellegrini y el Real Betis sufrieron una dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Europa League, luego de caer por 4-2 frente a SC Braga en el duelo de vuelta de la serie disputado en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El equipo del “Ingeniero” arrancó el partido con una cómoda ventaja de 2-0, pero un segundo tiempo para el olvido permitió la reacción del elenco portugués, que terminó remontando la llave y sellando su clasificación a semifinales con un global de 5-3.

Al término del partido, el técnico chileno compareció en conferencia de prensa y no ocultó su desazón. “Es una eliminación durísima. Cuesta encontrar explicaciones. Habíamos hecho un primer tiempo espectacular. Fueron 35 minutos en los que no nos llegaron al arco. Después, se hizo cuesta arriba”, reconoció el DT.

En esa línea, Pellegrini sostuvo: “Sentimos muchísimo los errores que cometimos. Hacemos un penalti innecesario. Nos cabecean el balón en el área. Son errores puntuales que en cuatro minutos nos hizo a nosotros ponernos nerviosos”.

“Sin lugar a dudas, es una noche muy dura. He tenido otras. Era la posibilidad de estar en una semifinal de Europa. El equipo dio la cara hasta el 2-1, que es increíble el gol que nos hacen. En el segundo tiempo no fuimos capaces ni tuvimos la madurez que se necesita en estos partidos”, complementó.

El estratega nacional también asumió el enojo de los hinchas del Betis quienes se descargaron en contra suya tras la eliminación. “Cómo no voy a entender el enfado del público. Era una noche de fiesta. Es imposible no fastidiarse”, admitió.

Por último, apuntó a los objetivos que restan en la temporada y dejó una llamativa frase sobre su figura: “Queda La Liga, que por supuesto quedan siete partidos y que vamos a intentar pelearlo hasta el final. Hay que buscar el clasificar para Europa la próxima temporada. La Champions, desgraciadamente, también se nos complica".

“Es probablemente mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis. Hay que saber llevarlo y saber levantarlo. Podemos levantarlo con una campaña más que aceptable”, concluyó Pellegrini.

“Es probablemente mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis

Pellegrini: “Quizá sea mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis