“Ponte a trabajar”: Influencer que “revivió” al Cangri con IA vuelve con otro famoso chileno que murió

Esta semana, el exparticipante del programa Perla, Cristóbal Romero, llamó la atención en sus redes sociales con un nuevo video.

En un corto registro, y utilizando herramientas de inteligencia artificial, el creador de contenido “revivió” al Cangri, otro participante del docureality que murió trágicamente en 2019.

Tras la publicación, se llenó de críticas y hasta la expareja del amigo de Dash le pidió bajar el clip por respeto a la memoria del intérprete de Nena ya tú sabes.

“Siento que la gente le busca la quinta pata al gato (...) La moda es tirarme mierda, da lo mismo... prepárense para personaje como Pinochet, Hitler, qué sé yo“, dijo.

Pocas horas después, volvió a compartir un producto similar. Esta vez, trajo de vuelta al histórico animador de TVN, Felipe Camiroaga, fallecido en 2011.

Según mostró, el comunicador fue la elección de sus seguidores por encima de Karol Dance. Eso sí, no convenció a todos.

“Se parece más a Zip Zup”, “No se parece en nada, tiene un aire” y “Le echó sal a una herida que a muchos aún no se les cierra”, fueron algunos de los comentarios.

“Sin miedo a la funa” y “Amigo, ponte a trabajar”, fueron otras reacciones.

Romero enfrentó las críticas en las historias de la misma red de Meta. “Me da mucha risa la gente que me escribe ‘trabaja’. No deben tener idea”, lanzó.