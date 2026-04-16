“Dicen que me fui a México por dinero, pero no es así... Tuve la chance de ir a España e Italia y no se dio”
Joaquín Montecinos recordó su fallido salto al fútbol europeo y explicó las razones que frenaron ese sueño que hasta el día de hoy tiene pendiente.
Joaquín Montecinos, de buen presente en Deportes Limache, recordó su fallido salto al fútbol europeo hace unos años y explicó las razones que frenaron ese sueño que hasta el día de hoy tiene pendiente.
En una reciente entrevista, el exseleccionado nacional comentó que a fines de 2021, cuando estaba en Audax Italiano, tuvo la posibilidad de fichar por clubes de España e Italia, pero terminó llegando a la liga mexicana.
“¿Qué me falta en mi carrera? Europa. Siempre soñé con jugar en Europa. Cuando me fui a México se habló mucho de que yo tomé esa decisión por dinero, pero no es así. Yo tuve la chance de ir a Europa, a España e Italia. Lamentablemente no se dio", señaló el delantero en diálogo con Mundo Cracks.
Revisa también:
"Justo fue en el mercado de diciembre, que es más corto. Estaba el tema del cupo y yo no tengo pasaporte comunitario, eso también hizo que fuera todo más lento", agregó Montecinos sobre los motivos por los cuales no se concretó su salto a Europa.
Además, el actual jugador de Deportes Limache aseguró que “los mexicanos en ese momento apretaron con fuerza y Audax Italiano tuvo que tomar una decisión. La decisión fue más de ellos que mía, pero uno es profesional y tiene que ir a jugar y hacerlo lo mejor posible”.
Por último, al ser consultado por los clubes europeos donde estuvo cerca de fichar, el “Joaco” respondió: “No me gusta dar nombres... Pero sí pasaron chilenos por esos equipos”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.