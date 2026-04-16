“Dicen que me fui a México por dinero, pero no es así... Tuve la chance de ir a España e Italia y no se dio”

Joaquín Montecinos, de buen presente en Deportes Limache, recordó su fallido salto al fútbol europeo hace unos años y explicó las razones que frenaron ese sueño que hasta el día de hoy tiene pendiente.

En una reciente entrevista, el exseleccionado nacional comentó que a fines de 2021, cuando estaba en Audax Italiano, tuvo la posibilidad de fichar por clubes de España e Italia, pero terminó llegando a la liga mexicana.

“¿Qué me falta en mi carrera? Europa. Siempre soñé con jugar en Europa. Cuando me fui a México se habló mucho de que yo tomé esa decisión por dinero, pero no es así. Yo tuve la chance de ir a Europa, a España e Italia. Lamentablemente no se dio", señaló el delantero en diálogo con Mundo Cracks.

"Justo fue en el mercado de diciembre, que es más corto. Estaba el tema del cupo y yo no tengo pasaporte comunitario, eso también hizo que fuera todo más lento", agregó Montecinos sobre los motivos por los cuales no se concretó su salto a Europa.

Además, el actual jugador de Deportes Limache aseguró que “los mexicanos en ese momento apretaron con fuerza y Audax Italiano tuvo que tomar una decisión. La decisión fue más de ellos que mía, pero uno es profesional y tiene que ir a jugar y hacerlo lo mejor posible”.

Por último, al ser consultado por los clubes europeos donde estuvo cerca de fichar, el “Joaco” respondió: “No me gusta dar nombres... Pero sí pasaron chilenos por esos equipos”.