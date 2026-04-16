Ante reclamos en municipios: Gobierno aclara entregas de balones de gas prometido a familias

Durante la entrevista que mantuvo con ADN Hoy, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, reconoció problemas en la plataforma de postulación para optar al bono de $100 mil destinado a transportistas, debido al alza de los combustibles, además de aclarar la entrega de un balón de gas a familias ante masivas quejas en municipalidades.

En primera instancia, el representante del Gobierno salió a reconocer dificultades en la entrega del bono de $100 mil para transportistas, en una jornada marcada por un nuevo aumento en los combustibles, ya que este jueves 16 de abril, la gasolina de 93 octanos subió $20,2 por litro, la de 97 avanzó $22,3 y el diésel escaló $36,4.

El ministro secretario general de la Presidencia, señaló que el sistema no ha respondido como se esperaba. En esa línea, afirmó “hemos recibido las quejas” y reconoció que “la plataforma no ha resultado todo lo amigable que se espera”.

Crece presión por ayudas a familias chilenas

Desde el Ministerio de Transportes ya habían advertido oficialmente que el sistema presentaba intermitencias. En el sitio del plan Chile Sale Adelante, la cartera señaló que la plataforma de postulación “se encuentra operativa, pero con intermitencias” y aseguró que trabaja para corregir los problemas. Además, informó que las postulaciones ingresadas hasta el 24 de abril se pagarán dentro de este mes, mientras las posteriores serán abonadas en mayo.

En ello, García Ruminot intentó bajar la tensión y sostuvo que se reuniría con el ministro de Transportes porque el tema “nos preocupa” y porque el Ejecutivo quiere que los recursos “puedan llegar prontamente a los transportistas”. Aun así, también matizó que, a su juicio, el sistema “en general ha funcionado bien”, aunque aceptó que hay personas con dificultades para completar la inscripción.

El ministro también abordó otra inquietud que ha comenzado a crecer en municipios y familias: el anunciado balón de gas del plan Chile Sale Adelante.

Sobre ese punto, aclaró que la medida fue comprometida para junio , por lo que atribuyó parte de la confusión a una falta de información oportuna sobre el calendario de implementación.

Con la bencina nuevamente al alza y con gremios reclamando respuestas más rápidas, el foco ahora estará puesto en si el Gobierno logra normalizar la plataforma y convertir el bono en una ayuda efectiva antes de que escale el malestar.