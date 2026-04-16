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De Cannes Lions a Meta: los líderes redefinen el marketing mundial llegan a Chile en el Comar 2026

David Droga, Fernando Machado y ejecutivos globales de Accenture, Crocs y Banco Santander participarán el próximo 7 de mayo en el Congreso Chileno de Marketing de ICARE.

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De Cannes Lions a Meta: los líderes redefinen el marketing mundial llegan a Chile en el Comar 2026

Más de 1.500 líderes empresariales participarán el próximo 7 de mayo el Congreso Chileno de Marketing de ICARE (Comar), el que reunirá a algunas de las figuras más influyentes del marketing global y la transformación digital para analizar cómo la inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo la competitividad de las marcas.

La edición 2026 de COMAR contará con la participación de ejecutivos y expertos que hoy inciden en decisiones estratégicas de alcance global.

Entre ellos, David Droga, vicepresidente global de Accenture y el ejecutivo más premiado en la historia del Cannes Lions Festival; Fernando Machado, uno de los CMO más reconocidos a nivel internacional; y Giuseppe Stigliano, coautor junto a Philip Kotler de Redefining Retail.

También, participarán como speakers de la jornada la Dra. Nici Sweaney, especialista en inteligencia artificial ética aplicada al marketing; Emilie Colker, CEO de ADC Consulting; Matías Infante, Group VP & Head of Marketing de Crocs Inc.; Nathalie Picquot, directora global de Corporate Marketing, Brand Experience y Digital Engagement en Banco Santander; Celeste Dalairac, Executive Creative Director de ISLA; y Luciana Olivares, CEO de Boost Brand Accelerator.

Bajo el concepto “Humarketing: ¿Y si el mejor algoritmo fueras tú?”, el congreso pondrá el foco en uno de los principales dilemas estratégicos: cómo integrar capacidades algorítmicas y análisis de datos con criterio humano, creatividad y toma de decisiones de alto impacto.

El encuentro se desarrollará en formato full day y buscará abordar el rol del marketing no solo desde la creatividad, sino como una palanca estratégica de crecimiento, diferenciación y construcción de valor en un entorno empresarial marcado por la disrupción tecnológica. Las entradas están disponibles en https://t.ly/exqyq.

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