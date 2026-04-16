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Lluvia en Santiago: Pronóstico del tiempo de Iván Torres revela actualización clave y día definitivo de precipitaciones

El meteorólogo reveló qué pasará en el cielo de la Región Metropolitana durante los próximos días.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: Pronóstico del tiempo de Iván Torres revela actualización clave y día definitivo de precipitaciones

Durante los últimos días, el pronóstico del tiempo ha indicado la probabilidad de que la lluvia vuelva a Santiago, en la Región Metropolitana.

Meteored, por ejemplo, indicó que una seguidilla de frentes de mal tiempo avanzarían desde el sur y podrían alcanzar la zona central, dejando también precipitaciones en sectores de O’Higgins y Valparaíso.

En la previa al posible evento, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó una importante actualización.

“Las redes sociales dicen que llueve en la madrugada de este viernes, el día domingo y el lunes”, comentó el profesional.

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Un par de segundos después dio paso a una gráfica para esclarecer cómo estarán las condiciones en las próximas jornadas. ¿La gran sorpresa? Solo cielo nublado y parcial, sin indicios de agua.

“Este viernes, con la gran cantidad de nubes que hay, pueden caer gotitas, porque eso es normal. Cuando tenemos estos cúmulos, caen gotas, nada más“.

Según detalló, el evento no será tan significativo como para necesitar paraguas y se concentraría en el sector oriente y precordillerano de la capital.

El domingo en el centro de Santiago no; sector oriente solamente, probabilidades bajas de que se registren chubascos a fines del día“, precisó el entendido.

El lunes en la tarde, el sector de la precordillera, el sector oriente, debería tener chubascos débiles, muy débiles. Está por verse si llegan acá, al centro de Santiago", continuó.

“El lunes, en el sector oriente, ¿sería algo cuantioso o todavía lo ves súper débil?“, preguntó la conductora del espacio, Carla Zunino.

”No, no, no. Estamos hablando de un par de milímetros y eso", subrayó Torres.

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