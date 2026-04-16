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Estados Unidos advierte que está listo para “reanudar las operaciones de combate” si Irán no acepta un acuerdo

“Si Irán elige mal, se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos sobre centrales eléctricas”, afirmó el secretario de Defensa.

Ruth Cárcamo

Getty Images

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar operaciones de combate si Irán no acepta un acuerdo de paz.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, la autoridad se dirigió a la república islámica: “Irán, pueden elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagan por el pueblo de Irán”, consignó la agencia de noticias Reuters.

“Pero si Irán elige mal, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos sobre infraestructuras, centrales eléctricas y generadores de energía”, añadió.

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“Usaremos la fuerza”

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban “listas para reanudar las principales operaciones de combate en cualquier momento”.

Cabe recordar que las fuerzas militares mantienen un bloqueo sobre los barcos que intentan entrar o salir de Irán, como medida de presión para que Teherán alcance un acuerdo.

Según declaró Caine, las embarcaciones que intenten romper el bloqueo serán interceptadas y advertidas de que “si no cumplen con esta medida, usaremos la fuerza”.

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