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“Pa’ los sapos”: actor chileno al que “sacaron del clóset” reaccionó con especial mensaje para su “examante”

Javier Fernández, panelista de farándula, aseguró que tuvo un vínculo con Koke Santa Ana durante seis meses.

Javier Méndez

“Pa’ los sapos”: actor chileno al que “sacaron del clóset” reaccionó con especial mensaje para su “examante”

Esta semana, y probablemente sin pensarlo, Javier Fernández, panelista del programa de farándula Zona de Estrellas, lanzó una bomba que nadie esperaba.

Según él, durante seis meses tuvo un romance con el actor chileno Koke Santa Ana, quien saltó a la fama en 2012 luego de protagonizar el video 42 Nuevas Preguntas Para el Censo del canal Woki Toki en YouTube.

No, si lo de Koke es conocido. Es abiertamente gay, sí lo hemos hablado en mi podcast", explicó Fernández luego de que sus compañeros del espacio reaccionaran.

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La situación no paró ahí y, luego de que las declaraciones se viralizaran en distintas plataformas, Santa Ana respondió, de forma críptica, en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, el artista publicó distintas historias en la red social de Meta. En principio, compartió una presentación de la banda Garbage interpretando Trip My Wire. En letra pequeña escribió: “Feliz martes a todos, menos a uno”.

Luego, apareció en una fotografía junto a otro hombre, en un contexto de dispersión y luces moradas propias del ambiente bohemio. Ahí también hubo texto: “#seismeses” y “pa’ los sap@s!”.

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