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Encuentran a dos hombres baleados en distintos puntos de la RM: uno estaba atado de pies y manos

Ambas víctimas presentaban impactos balísticos en la cabeza, mientras que una de ellas fue encontrada atada y envuelta en una sábana.

Cristóbal Álvarez

Encuentran a dos hombres baleados en distintos puntos de la RM: uno estaba atado de pies y manos

Durante las últimas horas, dos homicidios quedaron al descubierto en distintos puntos de la Región Metropolitana, luego de que fueran hallados los cuerpos de dos hombres con impactos de bala en la cabeza en sectores cercanos a importantes rutas de la capital.

Uno de los procedimientos se registró durante la noche en la comuna de Talagante. Según los antecedentes preliminares, a la altura del kilómetro 40 de la Ruta 78 fue encontrado el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años en un paso bajo nivel.

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La víctima presentaba un impacto balístico en la cabeza, por lo que la Fiscalía instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para realizar las primeras diligencias.

Horas antes, otro hallazgo movilizó a los equipos especializados en la comuna de Lampa. A un costado de la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 31, fue encontrado el cuerpo de un hombre que presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima estaba atada de pies y manos y envuelta en una sábana al momento de ser encontrada.

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