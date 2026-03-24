Operativo antidroga en la región Metropolitana: masivos allanamientos dejan 20 detenidos

Durante este martes, un amplio operativo del OS7 de Carabineros se desplegó en distintas comunas, dejando al menos 19 personas detenidas tras la realización de 13 allanamientos simultáneos en Estación Central, Padre Hurtado, Talagante y La Ligua.

Según los antecedentes preliminares, en los domicilios intervenidos se logró la incautación de diversas drogas, armamento de fuego, munición, un chaleco antibalas y dinero en efectivo , en el marco de una investigación vinculada a tráfico de drogas y crimen organizado.

Uno de los puntos que llamó la atención del procedimiento fue la vivienda del presunto líder de la organización, quien fue detenido durante el operativo. De acuerdo con información policial, el inmueble contaba con un ascensor —pese a ser de dos pisos— y en el exterior mantenía una estructura tipo toldo habilitada como gimnasio.

Además, se informó que este sujeto presentaba heridas de bala en sus piernas, producto de un incidente armado previo que es materia de investigación. Debido a su estado de salud, habría sido retirado del lugar con movilidad reducida, presuntamente en silla de ruedas.

Las diligencias continúan en desarrollo, mientras el Ministerio Público trabaja en la formalización de los detenidos y en esclarecer el rol de cada uno dentro de la organización.