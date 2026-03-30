Este lunes, un operativo encabezado por el OS7 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía de Rengo, permitió desbaratar un masivo cultivo ilegal cannabis sativa en el sector de Las Nieves, en la precordillera de la comuna.

El procedimiento, enmarcado en el plan Cannabis Activa 2025-2026, se extendió por cuatro días en zonas de difícil acceso, con apoyo del GOPE O’Higgins y helicópteros de la Prefectura Aérea de Carabineros.

La incautación

En el lugar se incautaron 37.900 plantas de cannabis en proceso de crecimiento, además de más de 206 kilos de marihuana elaborada, equivalentes a cerca de 600 mil dosis y avaluados en 170 mil millones de pesos. Además, se decomisaron armas de fuego, entre ellas revólveres y un rifle calibre .22.

Durante el operativo se detuvo a un hombre de 67 años que cuenta con antecedentes penales. Desde la Fiscalía calificaron el procedimiento como un decomiso histórico en la región y señalaron que la investigación continúa para dar con el resto de la organización criminal.