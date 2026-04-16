La Primera B 2026 tiene una figura que está destacando por sobre todos en estas primeras siete jornadas: Diego Arias, delantero de Deportes Santa Cruz y goleador absoluto del certamen con nueve tantos, además de otro en la Copa Chile.

En conversación con ADN Deportes, el delantero de 26 años, nacido en Angol, analizó su presente en el conjunto “comerciante”, nombró a sus referentes en el fútbol chileno y se proyectó a futuro con La Roja y en uno de los equipos grandes del país.

“Mi presente acá en Santa Cruz es muy bonito. Van siete fechas y he podido cumplir mis metas, ya llevo nueve goles. Ha sido muy lindo, pero también lo tomo con mucha tranquilidad. Queda mucho todavía y voy paso a paso, porque hay mucho por hacer y demostrar”, comenzó diciendo el ariete.

En la quinta fecha de la Liga de Ascenso deslumbró al país anotando cuatro goles en el triunfo ante Curicó Unido. Desde entonces, su presente es dulce, marcando dobletes consecutivos ante San Luis y Magallanes.

“Me fijo mucho en los delanteros que hay hoy en el fútbol nacional, en los goleadores, como (Fernando) Zampedri, jugadores que siempre están en el top. Creo que lleva cuatro o cinco años siendo el goleador del torneo, entonces uno se fija en esas cosas. Internacionalmente me gusta mucho Moise Kean, de la Fiorentina”, afirmó el ex Santiago Wanderers sobre sus referentes en su posición.

Además, se refirió a los sueños que quiere cumplir en su carrera. “También me proyecto a futuro. Me gustaría llegar a Primera División, que es el sueño de los jugadores jóvenes, y a la selección, además de jugar en los clubes más grandes del país. Sé que, si sigo trabajando como lo estoy haciendo, si Dios quiere, me va a llegar una oportunidad”, cerró Diego Arias.