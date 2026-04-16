;

AUDIO. “Mi sueño es llegar a la selección y a los clubes grandes del país. Me fijo mucho en delanteros como Zampedri”

En conversación con ADN Deportes, Diego Arias, goleador de la Primera B, abordó el gran presente que vive en Deportes Santa Cruz.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Diego Arias, goleador de la Primera B

Diego Arias, goleador de la Primera B

02:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Primera B 2026 tiene una figura que está destacando por sobre todos en estas primeras siete jornadas: Diego Arias, delantero de Deportes Santa Cruz y goleador absoluto del certamen con nueve tantos, además de otro en la Copa Chile.

En conversación con ADN Deportes, el delantero de 26 años, nacido en Angol, analizó su presente en el conjunto “comerciante”, nombró a sus referentes en el fútbol chileno y se proyectó a futuro con La Roja y en uno de los equipos grandes del país.

“Mi presente acá en Santa Cruz es muy bonito. Van siete fechas y he podido cumplir mis metas, ya llevo nueve goles. Ha sido muy lindo, pero también lo tomo con mucha tranquilidad. Queda mucho todavía y voy paso a paso, porque hay mucho por hacer y demostrar”, comenzó diciendo el ariete.

Revisa también:

ADN

En la quinta fecha de la Liga de Ascenso deslumbró al país anotando cuatro goles en el triunfo ante Curicó Unido. Desde entonces, su presente es dulce, marcando dobletes consecutivos ante San Luis y Magallanes.

Me fijo mucho en los delanteros que hay hoy en el fútbol nacional, en los goleadores, como (Fernando) Zampedri, jugadores que siempre están en el top. Creo que lleva cuatro o cinco años siendo el goleador del torneo, entonces uno se fija en esas cosas. Internacionalmente me gusta mucho Moise Kean, de la Fiorentina”, afirmó el ex Santiago Wanderers sobre sus referentes en su posición.

Además, se refirió a los sueños que quiere cumplir en su carrera. “También me proyecto a futuro. Me gustaría llegar a Primera División, que es el sueño de los jugadores jóvenes, y a la selección, además de jugar en los clubes más grandes del país. Sé que, si sigo trabajando como lo estoy haciendo, si Dios quiere, me va a llegar una oportunidad”, cerró Diego Arias.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad