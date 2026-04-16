;

VIDEO. El arbitraje chileno lleva sus escándalos a Copa Libertadores: el polémico penal que cobró Piero Maza

El juez chileno quedó en el centro de la polémica tras sancionar un cuestionable a favor del Palmeiras.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JUAN MABROMATA

El arbitraje chileno vive momentos complejos desde hace años, con polémicas en la mayoría de las fechas y con clubes reclamando constantemente por las decisiones de los jueces en los partidos.

Ahora, además, los árbitros chilenos trasladan sus rendimientos al ámbito internacional, con Piero Maza protagonizando un nuevo escándalo en la Copa Libertadores.

El réferi chileno fue el encargado de dirigir el partido en que Palmeiras venció a Sporting Cristal en Brasil, pero fue duramente cuestionado por el cuadro peruano debido a un discutible penal cobrado en su contra.

Revisa también:

ADN

Ya entrado el segundo tiempo, con el marcador 1-1, Arthur Gabriel se metió al área bajo la pegajosa marca de Joao Cuenca, quien tocó levemente al atacante brasileño, provocando que este, al sentir el contacto, dejara su pierna atrás y se lanzara al suelo.

En primera instancia, Maza no sancionó la pena máxima, pero tras revisar la jugada en el VAR, optó por cambiar su decisión. Desde los 12 pasos anotó José Manuel López, lo que generó numerosos reclamos por parte de Sporting Cristal e incluso de los comentaristas en la transmisión oficial.

“Se equivocó Piero Maza. La verdad, perjudicó claramente a Sporting Cristal, sea gol o no. Se dejó llevar por la gente, el VAR también. ¿Dónde está el penal? Díganme”, dijo el “Bambino” Pons, destacado relator, tras la infracción.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad