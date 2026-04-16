El arbitraje chileno vive momentos complejos desde hace años, con polémicas en la mayoría de las fechas y con clubes reclamando constantemente por las decisiones de los jueces en los partidos.

Ahora, además, los árbitros chilenos trasladan sus rendimientos al ámbito internacional, con Piero Maza protagonizando un nuevo escándalo en la Copa Libertadores.

El réferi chileno fue el encargado de dirigir el partido en que Palmeiras venció a Sporting Cristal en Brasil, pero fue duramente cuestionado por el cuadro peruano debido a un discutible penal cobrado en su contra.

Ya entrado el segundo tiempo, con el marcador 1-1, Arthur Gabriel se metió al área bajo la pegajosa marca de Joao Cuenca, quien tocó levemente al atacante brasileño, provocando que este, al sentir el contacto, dejara su pierna atrás y se lanzara al suelo.

En primera instancia, Maza no sancionó la pena máxima, pero tras revisar la jugada en el VAR, optó por cambiar su decisión. Desde los 12 pasos anotó José Manuel López, lo que generó numerosos reclamos por parte de Sporting Cristal e incluso de los comentaristas en la transmisión oficial.

“Se equivocó Piero Maza. La verdad, perjudicó claramente a Sporting Cristal, sea gol o no. Se dejó llevar por la gente, el VAR también. ¿Dónde está el penal? Díganme”, dijo el “Bambino” Pons, destacado relator, tras la infracción.