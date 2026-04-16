Metro de Santiago habilitará sala de arte contemporáneo en plena estación Bellas Artes

Metro de Santiago y la Universidad de Chile firmaron un convenio que permitirá la creación de “MAC Subcero”, un nuevo espacio cultural dentro de la estación Bellas Artes de la Línea 5, donde se instalará una sala de extensión del Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

El proyecto contempla la habilitación de un espacio en la mesanina de la estación, que funcionará como plataforma para exhibiciones de artes visuales, mediales y escénicas contemporáneas. Su apertura está proyectada para el segundo semestre de 2026 .

La iniciativa surge en el marco de la conmemoración de los 50 años del traslado del MAC al Palacio de Bellas Artes y del aniversario de Metro de Santiago, y busca fortalecer la presencia del arte en espacios de alto flujo de pasajeros.

“Con MAC Subcero damos un paso más, creando por primera vez un espacio cultural permanente”, señaló el presidente de Metro, Guillermo Muñoz.

Desde la U. de Chile, la rectora Rosa Devés valoró el proyecto como un aporte a la convivencia social. “En una sociedad fragmentada y polarizada, es muy valioso lo que estamos haciendo para encontrarnos”, afirmó.

Finalmente, el director del MAC, Daniel Cruz, explicó que el espacio busca generar una pausa en la rutina urbana y acercar el arte a la ciudadanía. “Queremos que sea un momento para conectarse con el arte”, señaló.

“MAC Subcero” contará con una programación que incluirá conciertos, danza, performances, videoarte y otras expresiones contemporáneas, además de intervenciones permanentes y temporales.