Metro da salto histórico: pago con tarjetas y celulares acerca a Santiago a ciudades desarrolladas

El avance del pago con tarjetas bancarias y celulares en el Metro de Santiago marca un cambio relevante en la forma de acceder al transporte público capitalino.

La puesta en marcha del sistema Pago Ágil no solo apunta a facilitar la experiencia de viaje, sino que también obliga a responder a una alta demanda operativa, especialmente en horarios de mayor flujo, donde una estación puede concentrar hasta 40 mil validaciones en lapsos reducidos.

La magnitud del desafío no es menor. Cada transacción debe completarse en menos de 300 milisegundos, integrando verificación de fondos, análisis de comportamiento y evaluación de amenazas digitales en tiempo real.

En ese contexto, Lucas Souza, gerente de innovación de Kuvasz Solutions, explicó que “cada validación debe equilibrar rapidez con evaluación de riesgo, detección de fraude y confirmación de fondos disponibles, todo en milisegundos”, advirtiendo además que “una mínima latencia puede traducirse en demoras masivas”.

El reto del nuevo sistema: rapidez, seguridad y continuidad en plena hora punta

Uno de los puntos clave de esta implementación es que el sistema mantendrá la intermodalidad, pero con una condición relevante: el usuario deberá utilizar exactamente el mismo medio de pago en todo el trayecto. Es decir, si una persona inicia su viaje con un reloj inteligente, deberá validarlo nuevamente con ese mismo dispositivo para que se aplique el cobro integrado entre tren y Metro. Sobre ese avance, Souza sostuvo que “el avance posiciona a Santiago en línea con estándares operativos de ciudades desarrolladas”.

Por ahora, la habilitación se limita al Metro y al tren, mientras que en buses de Red Movilidad se proyecta para fines de año. También se advierte que este mecanismo no estará disponible inicialmente para tarifas rebajadas de adulto mayor ni estudiante, lo que deja fuera, de momento, a parte importante de los usuarios del sistema.

A nivel técnico, el despliegue exigirá una arquitectura robusta, con servidores redundantes, monitoreo antifraude activo las 24 horas y capacidad de respuesta incluso ante variaciones de conectividad. Para el experto, el trasfondo va más allá de la comodidad cotidiana. “Cuando el transporte público procesa pagos bancarios en milisegundos con autorización en línea, el país demuestra que su infraestructura financiera opera a estándar global”, afirmó.

La proyección, así, no solo apunta a modernizar el acceso al transporte, sino también a convertir el sistema de pagos en una infraestructura urbana crítica, cada vez más integrada con la red financiera nacional.