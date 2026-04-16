Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5413 del jueves 16 de abril / Agencia Uno

Este jueves 16 de abril tuvo lugar un nuevo sorteo del Loto, el tradicional juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, en el que una vez más se disputó un millonario pozo acumulado.

En esta ocasión, correspondiente al sorteo número 5413, el premio total llegó a los $3.250 millones, monto que se repartió entre los jugadores que obtuvieron aciertos en las distintas categorías.

Conoce los números ganadores del sorteo 5413 del Loto

Loto: 30, 23, 31, 7, 17, 24

30, 23, 31, 7, 17, 24 Comodín: 5

Multiplicador: 4

Recargado: 41, 30, 6, 3, 25, 16

41, 30, 6, 3, 25, 16 Revancha: 39, 17, 31, 15, 24, 2

39, 17, 31, 15, 24, 2 Desquite: 3, 21, 12, 23, 41, 2

Jubilazo

2, 6, 18, 29, 32, 39

1, 4, 8, 34, 36, 38

8, 11, 14, 23, 33, 39

6, 7, 13, 16, 21, 27

4, 13, 26, 29, 36, 68

Jubilazo 50 años