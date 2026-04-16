“No interrumpa y no mienta”: debate por seguridad termina en tensa discusión entre delegado Codina y alcalde Toledo
El intercambio ocurrió en medio de cuestionamientos por la coordinación en seguridad en Puente Alto.
Un tenso momento se vivió en el matinal Tu Día, donde el delegado presidencial Germán Codina y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, protagonizaron un duro cruce en vivo mientras debatían sobre la crisis de seguridad.
La discusión surgió tras abordar la coordinación entre el municipio y las policías, en medio de denuncias por asaltos a plena luz del día en la comuna.
En ese contexto, Codina aseguró que Toledo no asistió a una reunión clave realizada el fin de semana —calificada como “histórica” por la presencia de autoridades de gobierno y altos mandos policiales— pese a haber sido invitado con anticipación.
“Lo más importante (…) es participar de las instancias de coordinación”, afirmó.
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El alcalde rechazó esa versión y apuntó a fallas en la comunicación. “Esto es improvisación”, sostuvo, explicando que una cosa es que se consigne una invitación y otra que esta llegue efectivamente.
El intercambio escaló rápidamente con interrupciones y acusaciones mutuas. “Discúlpeme, estoy hablando”, reclamó Toledo, mientras que Codina lo instaba a “decir la verdad”.
“No interrumpa y no mienta”
Fue entonces cuando el jefe comunal lanzó la frase que marcó el momento: “No interrumpa y no mienta”, lo que fue respondido por el delegado acusándolo de faltar a la verdad.
Pese al tono del enfrentamiento, ambos intentaron respaldar sus posturas mostrando antecedentes sobre los contactos previos.
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