“No interrumpa y no mienta”: debate por seguridad termina en tensa discusión entre delegado Codina y alcalde Toledo

“No interrumpa y no mienta”: debate por seguridad termina en discusión entre delegado Codina y alcalde Toledo

Un tenso momento se vivió en el matinal Tu Día, donde el delegado presidencial Germán Codina y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, protagonizaron un duro cruce en vivo mientras debatían sobre la crisis de seguridad.

La discusión surgió tras abordar la coordinación entre el municipio y las policías, en medio de denuncias por asaltos a plena luz del día en la comuna.

En ese contexto, Codina aseguró que Toledo no asistió a una reunión clave realizada el fin de semana —calificada como “histórica” por la presencia de autoridades de gobierno y altos mandos policiales— pese a haber sido invitado con anticipación.

“Lo más importante (…) es participar de las instancias de coordinación”, afirmó.

El alcalde rechazó esa versión y apuntó a fallas en la comunicación. “Esto es improvisación”, sostuvo, explicando que una cosa es que se consigne una invitación y otra que esta llegue efectivamente.

El intercambio escaló rápidamente con interrupciones y acusaciones mutuas. “Discúlpeme, estoy hablando”, reclamó Toledo, mientras que Codina lo instaba a “decir la verdad”.

“No interrumpa y no mienta”

Fue entonces cuando el jefe comunal lanzó la frase que marcó el momento: “No interrumpa y no mienta”, lo que fue respondido por el delegado acusándolo de faltar a la verdad.

Pese al tono del enfrentamiento, ambos intentaron respaldar sus posturas mostrando antecedentes sobre los contactos previos.