Homicidio en pleno centro de La Serena: hombre muere apuñalado a pasos del mercado La Recova

Un hombre de 27 años murió este jueves tras ser apuñalado en pleno centro de La Serena, a pasos de La Recova. El hecho ocurrió en la intersección de calles Rengifo con Brasil, en medio de una riña registrada a plena luz del día.

De acuerdo a información preliminar, la víctima —chilena y con antecedentes penales— fue herida con un arma blanca por otro sujeto, lo que generó un amplio despliegue policial en el sector para dar con el responsable.

Carabineros concretó la detención de un extranjero como presunto autor. La capitán María José Candia explicó que “gracias a la rápida acción del personal (…) pudieron dar con el paradero del sujeto”.

precisando que fue ubicado “en el sitio del suceso gracias a las vestimentas e imágenes”, tras el levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos.

El detenido es mayor de edad y se mantiene en verificación su situación migratoria y eventuales antecedentes. Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la PDI y del equipo ECOH, que continúa con las diligencias para esclarecer el caso.