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Homicidio en pleno centro de La Serena: hombre muere apuñalado a pasos del mercado La Recova

Carabineros detuvo a un sospechoso tras diligencias que incluyeron cámaras y testigos.

Martín Neut

Paulina Marín

Homicidio en pleno centro de La Serena

Homicidio en pleno centro de La Serena

01:15

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Un hombre de 27 años murió este jueves tras ser apuñalado en pleno centro de La Serena, a pasos de La Recova. El hecho ocurrió en la intersección de calles Rengifo con Brasil, en medio de una riña registrada a plena luz del día.

De acuerdo a información preliminar, la víctima —chilena y con antecedentes penales— fue herida con un arma blanca por otro sujeto, lo que generó un amplio despliegue policial en el sector para dar con el responsable.

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Carabineros concretó la detención de un extranjero como presunto autor. La capitán María José Candia explicó que “gracias a la rápida acción del personal (…) pudieron dar con el paradero del sujeto”.

precisando que fue ubicado “en el sitio del suceso gracias a las vestimentas e imágenes”, tras el levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos.

El detenido es mayor de edad y se mantiene en verificación su situación migratoria y eventuales antecedentes. Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la PDI y del equipo ECOH, que continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

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