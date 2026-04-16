La nueva película de ‘Jackass’ ya tiene título y fecha de estreno oficial: “Nos esforzamos al máximo”

Hace algunos meses te contamos sobre el regreso de Jackass, una de las franquicias humorísticas más populares que ahora se prepara para decir adiós.

Luego de un tiempo de incertidumbre y espera entre los fanáticos, la ComicCon 2026 fue el lugar elegido por Paramount Pictures para revelar nuevos detalles.

Durante su panel oficial, el estudio presentó el primer adelanto de la quinta película, revelando su título oficial, Jackass: Best and Last, la fecha de estreno y confirmando que será el capítulo final en el cine.

Uno de los puntos más celebrados es que la producción vuelve a reunir a los pilares fundamentales que fundaron este fenómeno cultural en el año 2000.

El elenco estará encabezado por figuras históricas como Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man (Jason Acuña), Preston Lacy y Ehren McGhehey.

A ellos se sumará la nueva generación que ya debutó en la entrega anterior, incluyendo a Jasper Dolphin, Rachel Wolfson, Sean ‘Poopies’ McInerney, Dark Shark (Compston Wilson) y Zach Holmes.

Detrás de cámaras, el equipo creativo se mantiene intacto. La dirección y el guion corren por parte de Jeff Tremaine, quien produce junto a Spike Jonze y el propio Knoxville a través de Dickhouse Entertainment y Gorilla Flicks, en colaboración con MTV Entertainment Studios.

Una despedida icónica

Durante la presentación del tráiler (que aún no ha sido liberado para todo público), Johnny se vio visiblemente emocionado al reafirmar que esta será la última vez que el grupo se reúna para un largometraje.

“Voy a tratar de no emocionarme hablando de la última película de Jackass que el mundo verá. Nos esforzamos al máximo para asegurarnos de que esta fuera nuestra mejor película de Jackass de todos los tiempos", declaró.

La decisión de cerrar la saga llega en un momento de solidez financiera para la marca. Hasta la fecha, las cuatro películas previas han acumulado una recaudación superior a los $416 millones de dólares en todo el mundo.

Un ejemplo de su rentabilidad fue Jackass Forever, que con un presupuesto de apenas $10 millones de dólares, logró cosechar $80 millones en taquilla, demostrando que el interés del público por el humor físico y absurdo de este grupo sigue vigente.

Jackass: Best and Last tiene su estreno global fijado para el próximo 26 de junio de este 2026, cuatro años después de Jackass Forever, que durante este tiempo fue considerada como el gran cierre.