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VIDEO. Este es el nuevo Han Solo de Star Wars presentado por Disney: no convenció a los fanáticos

El público en redes sociales manifestó su disgusto e incluso lo comparan con príncipes de cuentos clásicos.

José Campillay

Este es el nuevo Han Solo de Star Wars presentado por Disney: no convenció a los fanáticos

No hay dudas de que Han Solo, interpretado por Harrison Ford, es uno de los personajes más populares y carismático de Star Wars.

Desde su primera aparición en el Episodio IV: Una nueva esperanza (1977), la imagen del contrabandista ha cautivado a los fanáticos de todas las edades.

Y si bien su rostro está ligado a Ford, con la expansión de la franquicia hemos visto otras interpretaciones del personaje.

Alden Ehrenreich fue el actor encargado de darle vida a una versión joven de Solo en una película individual que profundiza en su historia.

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Ahora, en Disney presentaron a un nuevo intérprete de Han, aunque para un proyecto alejado de la saga cinematográfica y con un rol muy particular.

De manera concreta, se anunció al renovado capitán del Halcón Milenario para Galaxy’s Edge, una zona inmersiva y temática en Disneyland (Anaheim, California).

Y si bien desde la empresa hicieron el anuncio con grandes expectativas, la respuesta del público no fue como esperaban y no logró motivar a los fans.

Con su debut en el escenario del parque de diversiones agendado para el próximo 29 de abril, el nuevo actor ya se ve enfrentado a críticas y cuestionamientos.

Una caracterización bajo la lupa

Las críticas se centraron tanto en el vestuario y como en la apariencia física del intérprete, demostrando que la sombra de Harrison y la versión de las películas siempre estará presente.

Entre las reacciones más destacadas en la red social X, los usuarios no escatimaron en comparaciones y quejas y una frase lo resume todo: “Meh. No es Harrison Ford.

“Lo siento, pero ese es solo un tipo cualquiera, jaja. Tienen problemas similares con Star-Lord”, escribió otro usuario, apuntando a la falta de identidad.

Incluso hubo espacio para la mofa sobre la peluquería del personaje, llegando a decir que se trata de la “peor peluca de la historia”, acercándose más a un príncipe clásico de Disney que al mítico piloto de Star Wars.

Otros internautas fueron más allá, sugiriendo que el actor guardaba más parecido con Gastón, el fornido villano de La Bella y la Bestia, que con el mercenario de una galaxia muy, muy lejana.

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