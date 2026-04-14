Adria Arjona regresa al cine de superhéroes de la mano de DC y tendrá su debut en la próxima película de ‘Superman’

El renovado Universo de DC (UDC) sigue tomando forma de la mano de James Gunn y ya se han estrenado un par de producciones, teniendo a Superman como eje principal.

Y si bien el próximo gran lanzamiento será Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, ya hay grandes expectativas por lo que será la secuela del filme centrado en el ‘Hombre de Acero’.

Para dicho proyecto, protagonizado por David Corenswet, se anunció un nuevo y muy interesante fichaje: Adria Arjona, que llegará a potenciar la franquicia.

Hay que recordar que la actriz ya ha incursionado en el cine de superhéroes, con un paso por Marvel, específicamente en Morbius (2022) de Sony.

A pesar de que ya es un hecho de que la puertorriqueña se sumará a Man of Tomorrow, su rol está lejos de lo que esperaban los fanáticos.

Durante meses, el público especulaba y tenía la esperanza de que se sumara a la firma como la nueva Mujer Maravilla, en reemplazo de Gal Gadot.

A diferencia de las teorías, Arjona dará vida a Máxima, una monarca de origen extraterrestre que en las viñetas de los cómics ha oscilado entre ser una formidable adversaria y un complejo interés afectivo para Kal-El.

Según reveló Variety, el casting fue riguroso, con la intérprete sometiéndose a diversas pruebas frente a cámaras y superando a otras postulantes como Eva De Dominici (The Cleaning Lady), Sydney Chandler (Alien: Earth) y Grace Van Patten (Tell Me Lies).

El respaldo de Gunn

El copresidente y codirector del UDC tiene una relación profesional ya probada con Adria que data de hace casi una década atrás, en The Belko Experiment (2016), donde James se desempeñó como guionista y productor.

El propio director aclaró recientemente en una conversación con Extra la naturaleza de su vínculo, desmintiendo que un simple rumor de redes sociales la acercada a la saga.

“Sigo a Adria en Instagram, pero todo el mundo salió -y pensó-: ‘La acaba de seguir, eso significa que es la Mujer Maravilla’. Por cierto, sería una Mujer Maravilla estupenda”, declaró.

“Somos amigos y nos conocemos desde entonces (The Belko Experiment). Entonces, la seguí“, agregó respecto a su vínculo, enfatizando en que también ha seguido su carrera.

De esta manera, Adria Arjona da un nuevo e importante paso en su carrera, sumándose a DC en un momento clave y con un papel interesante, donde además compartirá estudio junto a su pareja, Jason Momoa, quien interpretará a Lobo en Supergirl.