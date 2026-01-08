¡“Jackass” está de vuelta! Conoce todos los detalles del regreso de la franquicia con su nueva película

No hay dudas de que Jackass es una de esas franquicias que marcó a toda una generación que creció disfrutando de la época dorada de los realities estadounidenses en TV.

Con miles de fanáticos en todo el mundo, el programa estrenado en el 2000 fue ganando popularidad poco a poco con sus capítulos cargados de humor gráfico y acción llevado al extremo de la estupidez.

Así, luego de tres temporadas, dieron el gran salto ‘creativo’ llevando sus audaces actividades al formato cinematográfico, llegando incluso a las pantallas de cine aprovechando la tecnología 3D.

Actualmente, son cuatro las películas principales (siete en total si se consideran compilaciones y especiales), siendo el último lanzamiento Jackass Forever en 2022.

Y si bien se entendía que, por el título, la edad de los protagonistas y diversos factores relacionados con la producción, sería su despedida, recientemente se anunció el regreso a la gran pantalla.

Fue el propio Johnny Knoxville, figura central de la saga, quien reveló la llegada de una nueva entrega, adelantando que su estreno está programado para el 26 de junio de 2026, despertando las expectativas entre sus fieles fanáticos.

La cinta promete revivir el espíritu de acrobacias extremas que ha cautivado a su público original y que ha trascendido generaciones. El anuncio también deja intriga por el elenco y las locuras que veremos en esta oportunidad.

“Estamos empezando el año con un estruendo. ¡Queríamos que supieras que este verano Jackass está de vuelta! Nos vemos en los cines el 26 de junio. ¡¡Más por venir pero quería que lo oyeras de nosotros primero!!“, escribió Knoxville en su cuenta de Instagram.

Con el pasar de las horas se confirmó que Paramount Pictures distribuirá la cinta a nivel global, manteniendo la fórmula de humor físico y riesgos absurdos que define la serie desde su origen en MTV.​

El nuevo capítulo, aún sin título oficial ni detalles de reparto más allá de Knoxville, podría incorporar talentos emergentes vistos en la anterior, como Rachel Wolfson o Jasper Dolphin, para refrescar el elenco envejecido.​ Ahora solo queda esperar más detalles.