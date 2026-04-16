La decisión final de la ANFP con Cristián Galaz y Piero Maza tras el escándalo en Chillán: enfurecerá a la U

La novena fecha de la Liga de Primera 2026 estuvo marcada por el triunfo de Ñublense ante Universidad de Chile en Chillán, donde el árbitro Cristian Galaz y el encargado del VAR, Piero Mazar, recibieron duras críticas por su desempeño tras dejar sin sanción el polémico planchazo de Jovany Campusano a Javier Altamirano.

A raíz de esta situación, se esperaba que la Comisión de Árbitros de la ANFP, presidida por Roberto Tobar, tomara medidas y sancionara a ambos jueces de cara a la décima jornada del torneo de Primera División. Sin embargo, el estamento decidió no castigar a Galaz ni a Maza.

En las designaciones arbitrales para la fecha 10 del torneo, Cristian Galaz aparece como el árbitro principal del encuentro entre Huachipato y Audax Italiano, programado para este domingo 19 de abril a las 20:45 horas en Talcahuano.

Asimismo, Piero Maza fue designado para estar a cargo del VAR en el duelo entre Colo Colo y Palestino, a disputarse ese mismo domingo desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

Respecto al compromiso que jugará la U frente a Everton, fijado para el sábado 18 a las 17:30 horas en el Sausalito de Viña del Mar, el árbitro principal será Cristian Garay, quien fue convocado por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026.