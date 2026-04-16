;

La decisión final de la ANFP con Cristián Galaz y Piero Maza tras el escándalo en Chillán: enfurecerá a la U

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, resolvió no sancionar a los jueces tras su polémico desempeño en el duelo entre los azules y Ñublense. Ambos fueron designados para dirigir en la fecha 10 de la Liga de Primera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

La novena fecha de la Liga de Primera 2026 estuvo marcada por el triunfo de Ñublense ante Universidad de Chile en Chillán, donde el árbitro Cristian Galaz y el encargado del VAR, Piero Mazar, recibieron duras críticas por su desempeño tras dejar sin sanción el polémico planchazo de Jovany Campusano a Javier Altamirano.

A raíz de esta situación, se esperaba que la Comisión de Árbitros de la ANFP, presidida por Roberto Tobar, tomara medidas y sancionara a ambos jueces de cara a la décima jornada del torneo de Primera División. Sin embargo, el estamento decidió no castigar a Galaz ni a Maza.

Revisa también:

ADN

En las designaciones arbitrales para la fecha 10 del torneo, Cristian Galaz aparece como el árbitro principal del encuentro entre Huachipato y Audax Italiano, programado para este domingo 19 de abril a las 20:45 horas en Talcahuano.

Asimismo, Piero Maza fue designado para estar a cargo del VAR en el duelo entre Colo Colo y Palestino, a disputarse ese mismo domingo desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

Respecto al compromiso que jugará la U frente a Everton, fijado para el sábado 18 a las 17:30 horas en el Sausalito de Viña del Mar, el árbitro principal será Cristian Garay, quien fue convocado por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad