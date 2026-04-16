La decisión final de la ANFP con Cristián Galaz y Piero Maza tras el escándalo en Chillán: enfurecerá a la U
Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, resolvió no sancionar a los jueces tras su polémico desempeño en el duelo entre los azules y Ñublense. Ambos fueron designados para dirigir en la fecha 10 de la Liga de Primera.
La novena fecha de la Liga de Primera 2026 estuvo marcada por el triunfo de Ñublense ante Universidad de Chile en Chillán, donde el árbitro Cristian Galaz y el encargado del VAR, Piero Mazar, recibieron duras críticas por su desempeño tras dejar sin sanción el polémico planchazo de Jovany Campusano a Javier Altamirano.
A raíz de esta situación, se esperaba que la Comisión de Árbitros de la ANFP, presidida por Roberto Tobar, tomara medidas y sancionara a ambos jueces de cara a la décima jornada del torneo de Primera División. Sin embargo, el estamento decidió no castigar a Galaz ni a Maza.
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En las designaciones arbitrales para la fecha 10 del torneo, Cristian Galaz aparece como el árbitro principal del encuentro entre Huachipato y Audax Italiano, programado para este domingo 19 de abril a las 20:45 horas en Talcahuano.
Asimismo, Piero Maza fue designado para estar a cargo del VAR en el duelo entre Colo Colo y Palestino, a disputarse ese mismo domingo desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental.
Respecto al compromiso que jugará la U frente a Everton, fijado para el sábado 18 a las 17:30 horas en el Sausalito de Viña del Mar, el árbitro principal será Cristian Garay, quien fue convocado por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026.
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