“No salió como lo planeé...”: Futbolista alemana explica cómo terminó jugando en Chile

Heidi Müller, futbolista alemana que milita en Unión Española, sorprendió en sus redes sociales con una conmovedora publicación en la cual contó parte de su historia personal y explicó cómo terminó jugando en el fútbol chileno.

A través de Instagram, la mediocampista compartió un carrusel de imágenes donde repasó distintos momentos que vivió en Alemania y Estados Unidos, hasta llegar a Chile.

“Empecé a jugar fútbol a los 4 años, en un pequeño pueblo en Alemania. A los 12, me fui de casa para ir a una escuela deportiva. En un momento perdí la ilusión por el fútbol... Así que volví a casa y jugué en un club local”, escribió la europea sobre sus inicios en el fútbol.

En su relato, Múller contó que después de terminar su etapa escolar se fue a jugar a Estados Unidos, donde sufrió una grave lesión: rotura del ligamento cruzado. “En plena rehabilitación, supe que estaba embarazada”, agregó.

“Me gradué, pero por primera vez me sentía insegura sobre todo. Lo único que sabía era seguir entrenando, incluso durante todo mi embarazo. Después de que nació mi hijo, todo seguía incierto, pero sabía que quería volver (al fútbol)”, confesó la jugadora alemana.

En la última parte de la publicación, Heidi Müller se refirió a su llegada al cuadro “hispano". “Unión Española me dio la oportunidad, después de 2 años sin jugar, de volver. No salió como lo planeé... pero se convirtió en lo que necesitaba”, concluyó.