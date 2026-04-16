Una de las grandes figuras del histórico triunfo de Universidad Católica sobre Cruzeiro en Copa Libertadores fue Vicente Bernedo, quien tuvo destacadas atajadas que ayudaron a mantener con vida a los cruzados para encontrar su premio en el final del encuentro.

Sin embargo, su acción más destacada llegó cuando ya estaban en ventaja en el marcador. En la última jugada del partido, el guardameta de 25 años se hizo gigante ante una “tijera” de Matheus Pereira.

Naah amigos, es la atajada de todos los tiempos. Aura la de Berneuer ⚪🔵 #LosCruzados pic.twitter.com/Yl92OOsu5U — Pavel Iain Burton (@BurtonPavel_) April 16, 2026

Un colega de posición que destacó lo realizado por Bernedo fue Johnny Herrera, leyenda del arco de Universidad de Chile, quien elogió su actuación en el Mineirão.

“Católica hizo un buen partido defensivo y sacó un resultado acorde a lo que hizo el fútbol chileno en la semana. Insisto, los que hemos jugado Copa Libertadores y competido a buen nivel sabemos que, a medida que al futbolista chileno se le sube el nivel, está a la altura”, comenzó diciendo el bicampeón de América con La Roja en TNT Sports.

Sobre el gran partido del canterano cruzado, agregó: “Atajó, cumplió, sí. Pero no solo él; hizo la pega de lo que hizo el resto del equipo, y es lo que se le pide a un arquero de un equipo grande”, afirmó Herrera sobre Bernedo.