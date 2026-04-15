“Jugamos con su desesperación”: así explica el héroe de la UC el histórico triunfo ante Cruzeiro

La Universidad Católica logró lo impensado en Belo Horizonte y, en la agonía, venció por 2-1 a Cruzeiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Si bien Jimmy Martínez anotó el gol de la victoria en el Mineirão, fue Vicente Bernedo, con una atajada clave en el último minuto, quien terminó de sellar el encuentro. Tras el partido, el portero sacó cuentas alegres por el triunfo.

“Hicimos el partido que teníamos que hacer. Pudimos ponernos en ventaja, y eso nos ayudó mucho a jugar con la desesperación de ellos y de la gente también”, dijo el guardameta de 25 años a TNT Sports.

El arquero también abordó el polémico penal que les cobraron y que casi los complica en el segundo tiempo. “Durante el partido no sé si nos generaron tantas ocasiones. Después, el penal, a primera vista, no me pareció; lo cobró muy fácil”, aseguró.

“Cuando nos empataron pensamos que se nos iban a venir arriba y pudimos ganarlo al final. Es un triunfo muy importante, porque ganar en Brasil es muy complicado y creo que logramos un paso muy importante para lo que se viene”, agregó.

“En el entretiempo hablamos que lo estábamos haciendo bien en la primera parte, de manera inteligente. Teníamos que manejar el partido como se juegan estos encuentros, quizás no jugando tan bien, pero sí controlándolo. Lo importante es que sacamos los tres puntos”, cerró Vicente Bernedo