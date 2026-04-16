Este jueves, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, conversó con ADN Hoy sobre los anuncios del Presidente José Antonio Kast realizados en cadena nacional por el plan de “Reconstrucción Nacional”, proyecto que ya tiene reparos desde la oposición.

La iniciativa contempla 43 medidas y combina rebajas tributarias, incentivos a la inversión, apoyo a las pymes y cambios en educación superior, Desde la oposición acusan al Ejecutivo de empujar una “reforma tributaria encubierta” y advierte que recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno insiste en tramitar todo en un solo proyecto.

Entre los ejes del plan aparece la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario y una exención transitoria del IVA para viviendas nuevas, medidas con las que La Moneda busca reactivar la construcción, acelerar inversiones y empujar la creación de empleo.

En su cadena, Kast defendió que esta agenda apunta a recuperar competitividad, mientras que el ministro García Ruminot insistió en ADN Hoy en que el proyecto tiene “un alto componente tributario”, pero que su objetivo principal es “la creación de empleos” y contener un desempleo que hoy se ubica sobre el 8%.

Ministro defiende el proyecto y aborda tensión con la oposición

Uno de los puntos más sensibles está en educación. El Gobierno ha evaluado limitar la gratuidad universitaria a futuros estudiantes menores de 30 años, frenar la expansión a nuevos deciles y postergar el ingreso de nuevas instituciones al sistema.

El secretario de Estado reconoció que ese componente sigue bajo revisión, aunque admitió que “en principio, sí” forma parte del proyecto y que el Ejecutivo busca corregir eventuales abusos en la entrega del beneficio.

La respuesta opositora no tardó. Dirigentes del PS, Frente Amplio y DC ya anunciaron que acudirán al TC si el Ejecutivo no separa las materias tributarias del resto del paquete, cuestionando que se agrupen cambios fiscales, regulatorios, educacionales y de permisología bajo un solo paraguas legislativo.

En paralelo, sectores opositores y alcaldes han reforzado la tesis de que el Gobierno está privilegiando alivios para grandes empresas en medio de un escenario fiscal estrecho. Ante esto, el líder del Segpres dijo que “se está dando cumplimiento a algo que se le ofreció a la ciudadanía”.

Pese a eso, el Gobierno se muestra confiado. El ministro García Ruminot aseguró que está “muy tranquilo” ante un eventual examen de constitucionalidad y adelantó que el texto podría ingresar al Congreso el próximo martes, con la intención de que su tramitación quede cerrada entre fines de agosto y comienzos de septiembre.

A ese debate se suma el costo político que ya arrastra el proyecto por su demora. Aunque el Gobierno lo venía anunciando desde el 14 de marzo y luego se habló de una presentación para el 1 de abril, el ingreso volvió a postergarse, lo que abrió críticas desde la oposición y también dudas en sectores económicos que esperaban definiciones más rápidas.

Esta dilación ha generado incertidumbre en rubros como la construcción y alimentado la percepción de que el Ejecutivo aún sigue afinando aspectos clave de la iniciativa. Frente a eso, el ministro José García Ruminot rechazó que exista improvisación.

“No estamos improvisando. Estamos trabajando con toda rigurosidad y seriedad”, aseveró.