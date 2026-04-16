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Canciller sale al paso de polémica por el Estrecho de Magallanes: “La soberanía de Chile es indiscutible”

Francisco Pérez Mackenna se pronunció sobre las declaraciones del contralmirante argentino Hernán Montero, tras la respuesta de la ministra Mara Sedini.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la polémica generada por los dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, Hernán Montero, sobre el Estrecho de Magallanes.

“La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dungeness y de ahí hacia el este es argentina”, afirmó el contralmirante en un podcast emitido en enero pasado.

Ante la controversia, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo que “nosotros nos regimos bajo las reglas y tratados que tenemos y son los ministros de esas carteras quienes darán las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno”.

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“La soberanía de Chile es indiscutible”

Posteriormente, el canciller publicó un video en el que señaló que “ante la polémica infundada que se ha planteado, como ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que: Primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y de 1984”.

“Segundo, Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho y asegura la libre navegación a todos los Estados, conforme con el derecho internacional”, agregó Francisco Pérez Mackenna.

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