Ministra Steinert lideró operativo migratorio en Estación Central: se detectaron 13 personas en situación irregular

Un amplio operativo contra la migración irregular se desplegó durante la noche del miércoles en la Región Metropolitana, donde el foco estuvo en el sector de Toro Mazote, en Estación Central, zona conocida como la “Pequeña Caracas”.

Hasta ese punto llegó la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, para supervisar en terreno una intervención coordinada entre Carabineros, la PDI y equipos municipales. El procedimiento se realizó de forma simultánea en 30 puntos distribuidos en 40 comunas de la capital.

En una primera evaluación entregada desde el lugar, la secretaria de Estado informó que ya se habían detectado personas en situación migratoria irregular. Según señaló Steinert, “en este momento, hay 13 personas que sabemos que no están en nuestro país de forma regular”.

La ministra añadió que, en esos casos, “el procedimiento administrativo, efectivamente, es la expulsión”.

Toro Mazote fue uno de los puntos críticos del despliegue en la capital

El procedimiento no se limitó solo a fiscalizaciones migratorias. De acuerdo con La Tercera, el plan incluyó controles de identidad, patrullajes mixtos, fiscalizaciones vehiculares y acciones orientadas a detectar prófugos de la justicia, además de delitos ligados a microtráfico y porte ilegal de armas.

El despliegue movilizó a más de 700 funcionarios policiales y municipales, en una de las intervenciones más amplias impulsadas por el Gobierno en la RM durante las últimas semanas.

Desde Toro Mazote, Steinert defendió la continuidad de estas acciones y afirmó que “vamos a continuar con este tipo de operativo para devolver la seguridad a nuestro país”.

Según indicaron las autoridades, durante este jueves se dará a conocer el balance oficial del operativo, en el cual se precisará el número final de personas fiscalizadas, detenidos y eventuales procesos de expulsión.