Ministra Sedini responde a polémica por el Estrecho de Magallanes y acusa “exageraciones” en críticas

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, salió al paso de la controversia generada por sus declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes, asegurando que ha existido una “exageración” en las críticas y defendiendo su actuar frente a las consultas de la prensa.

La secretaria de Estado explicó que el episodio se produjo en un contexto en que no contaba con todos los antecedentes. “Yo no sabía de qué me estaban realmente preguntando”, señaló en Radio Pauta, agregando que en ese momento optó por dar una respuesta institucional y derivar el tema a la cartera correspondiente.

Mara Sedini / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

“Hay una exageración”, insistió, apuntando a que se ha sobredimensionado la situación. “Ayer me venía bajando La Esmeralda, había estado toda la mañana con el presidente, y llegué a almorzar (...) y tener que hacerme cargo de una declaración de un almirante argentino que dio (...) No la había escuchado, pero lo responsable es dar la respuesta institucional y si hay cambio tiene que ser la cartera responsable en darla”, expuso.

Sin embargo, ya con mayor claridad, la ministra Sedini fue categórica al fijar la postura del Ejecutivo: “(El Estrecho de Magallanes) por su puesto que es chileno, no hay discusión al respecto”.

Con esto, buscó cerrar cualquier duda sobre la posición del Gobierno en materia de soberanía, en medio de la controversia generada tras declaraciones de una autoridad de la marina argentina que reactivaron el debate.

La vocera también abordó el tono de las críticas que ha recibido desde que asumió el cargo, señalando que algunas responden a factores ajenos a su gestión. “Hay cuestionamientos que tienen que ver con el aspecto físico o el estilo, que no afectan en absoluto”, sostuvo, calificando parte de los ataques como caricaturas e incluso machistas.