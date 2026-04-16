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Diputado Soto cierra la puerta al Plan de Reconstrucción Nacional: “No hay votos del PPD para aprobar la idea de legislar”

El jefe de bancada del PPD calificó el proyecto como una “reforma tributaria encubierta” y acusó que beneficia a “unos pocos”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Raúl Soto

Agencia UNO | Raúl Soto / Oscar Guerra

El jefe de bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, criticó el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado este miércoles en cadena nacional, el cual contempla más de 40 medidas.

En entrevista con 24 Horas, el legislador aseguró que “no hay ningún voto disponible desde el PPD para aprobar la idea de legislar de este proyecto”.

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“Nosotros hemos dado muestras de ser una bancada constructiva: hemos puesto propuestas sobre la mesa y alcanzado acuerdos en otros temas. Pero cuando todas las señales son para unos pocos en términos de beneficios, y lo malo es para la inmensa mayoría de los chilenos, se hace muy difícil”, añadió.

Llama a concentrarse en temas de reconstrucción

“Si el presidente persiste en esta reforma tributaria encubierta va a lograr la unión de todas las oposiciones respecto de un tema que para nosotros es trascendental, que es que el tema de la reforma tributaria debe analizarse por separado”, indicó Raúl Soto.

En esa línea, sostuvo que “debemos concentrar la atención en los temas de reconstrucción y que es el titular de este proyecto, pero la verdad es que el corazón y la principal medida tiene que ver con una rebaja de impuestos a los más ricos”.

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